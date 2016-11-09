Ярославль, 9 ноября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В Ярославской области будет реализована губернаторская программа «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы». Ее стоимость составит более 3,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Волга

План реализации программы одобрен после обсуждения на заседании правительства Ярославской области 9 ноября. Губернаторская программа рассчитана на 4 года и предполагает поэтапную модернизацию всех очистных сооружений канализации, расположенных по берегам Волги.

Как отмечено в ходе обсуждения программы, в настоящее время большинство таких сооружений изношено более чем на 75%. Почти везде отсутствует оборудование для обеззараживания и ультрафиолетовой очистки. В результате качество воды нередко не соответствует нормативам. При этом существующих объемов инвестиций явно недостаточно для ремонта и модернизации.

«Решение экологических проблем, от которых зависит здоровье людей, — основная стратегическая задача, стоящая перед руководством региона. Однако состояние очистных сооружений канализации, расположенных по течению Волги, волнует не только жителей области. Волга — это достояние России», — отметил врио губернатора Дмитрий Миронов.

В реализацию проекта планируется инвестировать более 3,5 миллиарда рублей. Планируется, что это будут средства муниципального предприятия «Ярославльводоканал», частных инвесторов, регионального и местных бюджетов. Кроме того, правительство Ярославской области намерено подать заявку для привлечения в программу средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

О готовности участвовать в программе уже заявили исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов, а также главы Ростовского и Угличского районов.