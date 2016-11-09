Москва, 9 ноября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил комплекс мер по охране окружающей среды в рамках подготовки Москвы к проведению Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018, сообщает 9 ноября сайт мэра столицы.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Художники на Чистопрудном бульваре

Городские власти ожидают, что на такие статусные мероприятия в город приедет большое количество болельщиков, что приведет к значительному увеличению потребляемых ресурсов и повышению нагрузки на природные территории города. Поэтому в рамках подготовки к международным футбольным турнирам был разработан ряд мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на природные территории.

Так, в местах проведения соревнований городские службы будут проводить мониторинг атмосферного воздуха, информировать об экологической обстановке. Для этого у стадионов «Спартак» и «Лужники» установят две мобильные станции мониторинга воздуха. К середине 2017 года трансляция этих данных будет доступна на английском языке.

Что касается парков рядом со спортивными объектами, то в рамках природозащитных мероприятий будут усилены меры по защите природного заказника «Воробьёвы горы» и парка «Москворецкий». Кроме того, будет усилена информационная работа, направленная на повышение экологического сознания москвичей и туристов.

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Стадион «Лужники» сертифицируют на соответствие «зелёным стандартам», которые устанавливают требования по экономии ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду.

В дополнение к запрету курения на территории спортивных объектов оборудуют специальные зоны для курильщиков. Также обеспечат и раздельный сбор твёрдых отходов. Уже разработан план обращения с ними — он позволит сократить их образование, повторно использовать материалы и перерабатывать отдельные виды мусора.

Передвигаться по городу жители и гости столицы будут на автобусах не ниже экологического класса «Евро-5». В городе будут продолжать развивать пешеходные и велопространства. Озеленение города также будет продолжено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в то время как московские власти бодро рапортуют о принимаемых мерах по защите экологии города, москвичи все активнее протестуют против того, что в результате точечной застройки строительства дорог и развязок в городе активно уничтожаются зеленые насаждения. Так, вырубают деревья в лесу «Кусково», в Битцевском и Бутовском лесопарках. Под застройку квартала на улице Таманской были вырублены зеленые насаждения на территории Серебряного Бора. Жители районов Хорошево-Мневники и Щукинский ведут борьбу за сосновый массив на улице Живописной. Это неполный список проблем, получивших в последнее время наиболее широкий общественный резонанс. Только в октябре 2016 года в октябре в столичный парламент поступило более 90 обращений с жалобами на проводимые работы по благоустройству территорий парков, сообщила депутат «Единой России» Зоя Зотова, а всего, по ее словам, на данный момент в комиссии Мосгордумы насчитывается порядка 300 обращений.

Подробности читайте здесь: В Мосгордуму поступило более 90 жалоб на реконструкцию лесопарков в городе