Ярославль, 9 ноября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Концепция социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025 года не учитывает интересов отдаленных муниципальных районов. Такой вывод делает сайт «Наш Брейтовский район» по итогам изучения документа.

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Концепция принята еще в 2013 году, однако внимательно ознакомиться с ней в настоящее время жителей района побудило выступление врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова на встрече с общественностью 3 ноября, в ходе которого были озвучены приоритеты и основные стратегические направления развития региона.

Дмитрий Миронов отметил, что необходимо вовлекать население области в обсуждение этих приоритетов, при этом власть должна при необходимости корректировать свои действия.

Вот брейтовчане и решили подумать, что можно предложить региональной власти в отношении одного из самых отдаленных районов области.

Изучение Концепции оптимизма не вызвало: перспективы Брейтовского района выглядят весьма спорными. Это касается и концентрации территориального развития, и основных направлений экономической деятельности, где начисто проигнорировано сельское хозяйство, и чисто формального упоминания о развитии туристической отрасли в районах.

Как отмечается в Концепции, одним из ключевых направлений повышения качества жизни в регионе должна стать политика оптимизации расселения и концентрации территориального развития за счет определения зон опережающего развития и полюсов роста.

Сайт «Наш Брейтовский район» подчеркивает, что, судя по документам Концепции, «зоны опережающего развития и полюса роста находятся где-то в стороне от Брейтовского района, а в нем жизнь должна продолжаться исключительно вдоль автомобильной дороги до районного центра». Получается, власть намерена «забыть про окраины, минимизировав расходы на их развитие, сосредоточившись лишь на поддержке районного центра».

В числе важнейших направлении развития сельских территорий Ярославской области и повышения качества жизни сельского населения названо развитие рекреационных направлений туризма и стимулирование развития агропромышленного комплекса региона. Однако АПК почему-то не вошел в число стратегических приоритетов развития. Не включен он и в число стратегических отраслей экономики. По этому поводу в Концепции сказано, что агропромышленный комплекс имеет важное значение для повышения качества жизни населения в сельской местности, однако «не имеет существенной значимости для экономики региона и потенциала динамичного развития».

«Весьма туманные перспективы для Ярославской области — родины ярославской породы коров, романовской овцы, брейтовских свиней, брейтовского же чеснока, некоузского льна и многих других традиционно сильных, но заброшенных сельскохозяйственных компетенций региона. Неоднозначный подход, не правда ли?» — задаются вопросом авторы сайта.

Что же касается туризма, то, как подсчитали брейтовчане, в Концепции развития Ярославской области ему уделено очень большое внимание — около 7% всего текста.

«Правда, в основном речь идет о туризме в целом и о туристических проектах областного значения. Что касается туризма в районах, этой теме посвящен лишь один абзац: «Важно обеспечить широкое вовлечение в развитие туризма территорий области. Необходимо создать механизмы вовлечения и капитализации инициатив местного населения и органов местного самоуправления, понимающих специфику и туристический потенциал своих территорий». Пояснений к этому абзацу, к сожалению, нет», — поясняет «Наш Брейтовский район».

У жителей Брейтовского района остается надежда только на «вектор перемен», заявленный новой региональной властью. Они отмечают, что одним из ключевых направлений дальнейшей работы названо формирование благоприятного инвестиционного климата не только для промышленности, но и для сельского хозяйства, сферы услуг, туризма.

«Важно, чтобы эти инициативы не затерялись на уровне области и близких к областному центру районов, а дошли и до самых дальних территорий. В том числе, конечно же, до Брейтовского и Некоузского районов», — отмечают авторы сайта.