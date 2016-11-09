Симферополь, 9 ноября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза никак не повлияют на работу депутатов Госдумы от Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Андрей Козенко, также попавший под персональные санкции.

Аполлинарий Васнецов. Крымский вид. 1893

«От этих санкций мне, как наверняка и моим коллегам, ни холодно, ни жарко, — заявил Козенко. — Уверен, это было очевидно даже для тех, кто такие санкции прописывал. У меня не было, нет и не будет ни бизнеса, ни счетов в Европе. Ездить в турпоездки тоже не планирую — слишком много работы еще предстоит для того, чтобы подтянуть качество жизни в Крыму до общероссийского уровня».

По мнению депутата, решение расширить санкции в отношении России именно в день президентских выборов в США могло быть продиктовано «банальным лакейством» ряда западноевропейских политиков. «Возможно, хотели сделать приятное даме — будущему (как они думали) президенту Америки? Учитывая, что лакейство быстро не лечится, а руководить Соединенными Штатами в ближайшие четыре года будет уже практически точно не дама, не исключаю, что век этих санкций будет недолгим, хотя еще раз подчеркну: мне все равно», — отметил Андрей Козенко.

При этом политик уверен, что в дальнейшем в российско-американских отношениях РФ не будет педалировать «тему Крыма и отмены санкций».

«Думаю, российская внешняя политика будет строиться по булгаковскому принципу: «Сами предложат и сами всё дадут», — предположил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз внес в черный список всех депутатов Госдумы РФ от Крыма и Севастополя. В чёрном списке оказались Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и Дмитрий Белик. Наталья Поклонская и Михаил Шеремет уже были включены в этот список ранее. Также под действие ограничительных мер попал командующий Черноморским флотом Александр Витко.

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