Петрозаводск, 9 ноября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, на заводе «Петрозаводскмаш» нажатием символической «красной кнопки» глава Карелии Александр Худилайнен и заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов дали старт изготовлению оборудования для индийской АЭС «Куданкулам». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики, атомная электростанция «Куданкулам», расположенная на юге индийского штата Тамилнад, уже не первый год сотрудничает с российской корпорацией «Росатом».

Фото: пресс-служба аминистрации Карелии

Оборудование реакторного отделения для третьего и четвертого энергоблоков АЭС будет изготавливаться на ведущем машиностроительном предприятии Карелии — филиале компании «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш». В посвященной этому событию торжественной церемонии приняли также участие генеральный директор «АЭМ-технологии» Игорь Котов и директор Петрозаводскмаша Владимир Семикопенко.

Новая промышленная технология антикоррозийной электрошлаковой наплавки труб большого диаметра, предназначенных для атомных станций, была успешно освоена на Петрозаводскмаше три года назад. Раньше такие трубы приобретали в Германии, разработка собственной технологии позволила Петрозаводскмашу стать единственным в России поставщиком бесшовных плакированных труб для АЭС.

«Динамика развития машиностроительной отрасли Карелии существенно опережает как среднероссийские показатели, так и показатели Северо-Западного федерального округа. Определяющее влияние на успехи машиностроения в республике оказывает деятельность филиала «Петрозаводскмаш», — подчеркнул Александр Худилайнен.

В рамках контракта Петрозаводский филиал «АЭМ-технологии» изготовит различные металлоконструкции для индийской АЭС в течение 2016−2018 годов. Этот заказ обеспечит оптимальную загрузку производственных площадок «Петрозаводскмаша».

По официальным данным «АЭМ-технологии», «Петрозаводскмаа» вошел в состав машиностроительного дивизиона ГК «Росатом» в 2010 году. Комплексная программа модернизации, реализованная на «Петразаводскмаше», опыт производства оборудования для предприятий нефтепереработки, а также оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива, позволили предприятию в достаточно короткие сроки освоить производство длинноциклового оборудования реакторной установки АЭС. Сегодня петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» специализируется на производстве различных сосудов, работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды.