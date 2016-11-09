Москва, 9 ноября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Москве планируют разработать проект благоустройства прилегающей территории к Храму Христа Спасителя, общей площадью 0,5 га. Как сообщается на портале поставщиков столицы, подрядчик, ответственный за исполнение проектных решений по устройству ландшафтного освещения, озеленения, установки скульптур и фонтанов, будет определен в ходе открытого конкурса. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 24 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

В числе основных требований к подрядчику — проектирование дождевой канализации и разработка схемы подключения к сетям электроснабжения нестационарных торговых объектов.

На работы по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств по адресу: город Москва, ЦАО, территория, прилегающая к Храму Христа Спасителя из бюджета города выделяется 2 524 290 рублей. Заказчиком выступает ГКУ «УКРИС».

Напомним, Храм Христа Спасителя находится в Москве по адресу: улица Волхонка, 17.