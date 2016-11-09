Красноярск, 9 ноября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. XII Красноярский городской форум «Инициативные красноярцы — родному городу» начал свою работу с молодежного дня. Его центральным событием стал старт первого в Красноярске научно-образовательного лектория для старшеклассников «Информация. Проблема. Мысль». В рамках нового образовательного формата каждый одиннадцатиклассник сможет посетить лекции и семинары педагогов ведущих вузов Красноярска, профессоров, докторов наук, известных политических деятелей. Проходить занятия будут в течение всего учебного года.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Форум «Инициативные красноярцы – родному городу»

Ученица 11 класса школы №145 Арина Тарасова планирует стать журналистом и рассматривает лекторий как возможность убедиться в правильности выбора профессионального пути. «Благодаря прямому общению с преподавателями вузов мы сможем уже сейчас побыть в «шкуре» студента. Для нас, выпускников, это своеобразный стартап будущего развития, дальнейшего образования», — сказала она.

Будущий программист Михаил Дрожжин рассматривает лекторий как возможность расширения своего кругозора: «Лекции касаются самых разных тем: космос, экономика, история, химия, биология… Ознакомившись с их названиями, я понял, что смогу узнать то, о чем не написано в учебниках либо в интернете».

К примеру, уже в ближайшие дни старшеклассники смогут посетить лекцию «Можно ли десантировать человечество на Марс, или замкнутая система жизнеобеспечения человека» академика РАН, профессора Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Иосифа Гительзона.

Подобные погружения в различные сферы знаний призваны помочь ребятам определиться с областью научных интересов.

Доктор биологических наук, заведующий кафедрой Института биофизики Сибирского федерального университета Валентина Кратасюк отметила, что лекторий — это еще и возможность представить будущим студентам сильную образовательную базу, которая создана в Красноярске. «Школьникам важно видеть свой будущий успех, и, фактически, лекторий — это некая история личностного успеха, разговор о том, какие перспективы ждут ребят в будущем», — считает ученый.

Своим мнением поделился один из лекторов — доктор психологических наук, директор Института психологии практик развития СО РАН Борис Хасан: «Нынешние старшеклассники живут в постоянном информационном потоке. Я больше склонен думать, что не молодежь владеет гаджетами, а гаджеты владеют ею. Поэтому важно, чтобы каждое занятие лектория цепляло молодых людей, вызывало живое любопытство, которое, как известно, является большим двигателем».

Добавим, что в рамках лектория пройдут творческие конкурсы. Авторы лучших работ, обладатели дипломов первой, второй и третьей степеней, будут иметь возможность получить дополнительные баллы при поступлении в СФУ.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что создание условий для самореализации молодежи — основа успешного развития Красноярска в будущем. «Городской форум — это всегда коллективное творчество. Очень важно, чтобы молодые красноярцы активно вовлекались в этот процесс. Ведь если мы учтем пожелания тех, кто сегодня ходит в школу, то сможем рассчитывать, что и ребята свяжут свою судьбу с родным городом. За молодежью — будущее, а лекторий как раз нацелен на то, чтобы представить им палитру этого будущего. Молодые красноярцы встретятся с теми горожанами, которые добились больших успехов в своей области, в их числе — ученые, авторы уникальных разработок, аналогов которым нет в мире. Рассчитываю, что лекторий перерастет в востребованный интеллектуальный проект, который будет интересен не только старшеклассникам, но и всем красноярцам».