Ярославль, 9 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Чтобы противостоять росту долгов по алиментам, в Ярославской области объединили усилия судебные приставы и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ФССП по Ярославской области. Долги по алиментам в регионе растут, в 2016 году число производств по ним превысило 10 тысяч.

20 копеек

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM региональный детский омбудсмен Михаил Крупин, теперь он и его помощники вместе с приставами ведут прием родителей тех детей, чьи отцы не платят алименты. В Ярославле создан объединенный отдел по взысканию алиментов.

Летом 2016 года ответственность за неуплату алиментов в России была ужесточена, что позволило приставам эффективнее взыскивать долги.

«Раньше около 4−5 месяцев уходило у нас на предупреждения алиментщикам, их увещевания, и только потом ставился вопрос о возбуждении уголовного дела. Теперь меняется психология «уклонистов». Если 2 месяца человек не платит алименты, то он получает административный штраф или даже арест. Мы уже с лета успели арестовать на 15 суток 55 должников. Это эффективно — 20 из них трудоустроились и погашают долг. А если нет, то возникает «злостное уклонение» и уже уголовная ответственность. По статье 157 УК мы возбудили пока всего 10 уголовных дел. Решений суда по ним еще не было», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель управления ФССП по Ярославской области Александр Юдин.