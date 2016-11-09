Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, возможно, появится новый экологически чистый вид транспорта. Городские власти в качестве альтернативы автобусам рассматривают электробусы чешского производства. Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 9 ноября, такой же вид транспорта планируют использовать в Москве и Санкт-Петербурге.

rostov-gorod.ru Электробус

Поставлять электробусы на Дон планирует компания «SOR Libchavy». Транспорт обладает рядом преимуществ, в числе которых возможность перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Вместительность электробусов составляет до 85 пассажиров.

Сколько единиц транспортных средств город собирается приобрести, пока неизвестно. Но ранее сообщалось, что при обеспечении финансирования в 2017 году планируется приобретение 30 троллейбусов и 100 автобусов.

Отметим, что в октябре чешская компания заявила о возможном размещении завода по производству электротранспорта в Ростове-на-Дону. Предприятие существует около 25 лет. Производственная мощность завода — до 600 троллейбусов, а также электрических, гибридных, дизельных автобусов в год. Выпускают специалисты и транспорт, работающий на голубом топливе.

Напомним, в преддверии мундиаля донская столица в текущем году обновляет трамвайный парк. Уже по городу курсируют три новых вагона, на очереди поставка еще 14 трамваев.

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