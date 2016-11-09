Москва, 9 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила победившему на выборах Дональду Трампу о признании крымского референдума, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. По ее мнению, пришла пора выполнять предвыборные обещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Пришло время новому президенту США Дональду Трампу сдержать свои громкие предвыборные обещания о признании крымского референдума», — написала Поклонская в Twitter.

В случае прихода к власти Трамп обещал «рассмотреть» вопрос о принадлежности Крыма России, по его информации, крымчане хотят быть с Россией, «а не там, где были прежде», то есть на Украине.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель Республики Крым в Совфеде Ольга Ковитиди также заявила, что рассчитывает на признание США Крыма частью Российской Федерации. «Я надеюсь, что президент будет последователен, поскольку он высказал своё предварительное слово, что будет признание Крыма как субъекта Российской Федерации», — отметила сенатор.