Санкт-Петербург, 9 ноября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Действующие сейчас тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербурге изменятся с вводом в эксплуатацию Центрального участка. Об этом 9 ноября сообщил генеральный директор компании «Магистраль Северной столицы» (строит и эксплуатирует ЗСД) Алексей Бнатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nch-spb.ru Мост на Центральном участке ЗСД

Как сообщалось, ввод Центрального участка ЗСД и открытие сквозного проезда по трассе намечены на конец ноября — начало декабря 2016 года.

Алексей Бнатов заявил, что на данный момент концессионер проводит консультации с городским правительством по поводу стоимости проезда по Центральному участку и о ценах на сквозной проезд по ЗСД. Бнатов уверяет, что, какое бы решение ни было принято, тарифы за проезд по платной трассе в Петербурге все равно окажутся самыми низкими в России.

Тем не менее тарифы могут увеличиться по сравнению с нынешними. Максимальная сумма, которую автомобилисты платят сегодня за проезд по Северному и Южному участкам, не превышает 300 рублей.

«Достаточно корректно предположить, что с пуском Центрального участка тарифы должны измениться, так как удлинилась дистанция», — подчеркнул Бнатов.

Как уже сообщалось, период согласования нового тарифа будет длиться несколько месяцев, и петербуржцы смогут пользоваться Центральным участком фактически бесплатно примерно до середины февраля 2017 года.

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«У нас пока нет юридической возможности взимать плату за Центральный участок. <…> Уровень тарифного плана сейчас обсуждается с городом. Он всегда был ниже максимально возможного, и в этих границах и будет установлена стоимость», — сказал Бнатов. Он также поделился своим частным мнением относительно стоимости проезда. По его словам, тарифа в 300 рублей было бы недостаточно.

«Могу выразить свое личное мнение. Если вы меня про 300 рублей спрашиваете, то я считаю, что этого недостаточно. За такой комфорт и проезд через весь город тариф может быть значительно выше», — сказал Бнатов. Он добавил, что, «как автомобилист», считает, что каждый владелец машины, который может себе позволить ее заправить, будет в состоянии заплатить и за ЗСД.

Напомним, ранее представители администрации Санкт-Петербурга опровергали информацию о том, что за сквозной проезд по всему Западному скоростному диаметру (ЗСД) может быть установлен максимальный тариф в размере 650 рублей.

В свою очередь, Алексей Бнатов призывает пользователей магистрали переходить на использование транспондеров, которые позволят взимать с них плату уже не за участки, а за километраж. Компания ожидает, что с вводом в строй Центрального участка трафик по ЗСД увеличится от 30% до 100%.

По словам Бнатова, Центральный участок откроется в период с 28 ноября до 4 декабря. В церемонии ожидается участие президента РФ Владимира Путина. Более точную дату пуска рабочего движения по магистрали невозможно назвать из соображений безопасности главы государства, пояснил Бнатов.

Он признал, что пуск рабочего движения не означает, что абсолютно все работы на Центральном участке завершены. В частности некоторые работы по благоустройству не рекомендовано проводить в зимний период, однако дорогой можно будет воспользоваться в полном объеме.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин сообщил, что вместе с вводом в строй Центрального участка также откроется и первый съезд с ЗСД на Васильевский остров, а именно на набережную Макарова. Затем транспортные потоки будут направлены на Морскую набережную.

«Второй съезд в районе Шкиперского протока мы уже концептуально рассматриваем, по нашим планам, он будет реализован в 2020—2021 годах», — добавил Харлашкин. С пуском движения по Центральному участку ЗСД сквозной проезд с юга на север Петербурга будет занимать примерно 19 минут.

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Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД примерно за 20 минут.

Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.