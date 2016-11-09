Вашингтон, 9 ноября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Обама поздравил утром 9 ноября кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой в выборах, указывается в заявлении Белого дома. Об этом сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

Обама также пригласил Трампа в Белый дом 10 ноября, где они проведут встречу по вопросу передачи власти.

«Осуществление передачи власти является одной из приоритетных задач, которые президент определил в начале года, и встреча с избранным президентом [Трампом] является следующим шагом», — говорится в заявлении.

Позднее Барак Обама выступит с обращением относительно результатов выборов и затронет вопрос тех шагов, «которые мы можем сделать, чтобы объединить страну после сложной предвыборной кампании».