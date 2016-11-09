Москва, 9 ноября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Эйфорию по поводу победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа испытывать не следует — России в любом случае необходимо продолжить выбранный курс на усиление экономики и своей военной мощи. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила член международного комитета Елена Панина («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я не испытываю эйфории по поводу победы Трампа и очень осторожно отношусь к восторженным прогнозам по поводу того, что теперь все у нас наладится, санкции будут сняты и Россия будет на равных сотрудничать с США — Россия для США незначительный партнер с точки зрения глобальных интересов», — заявила Панина.

Общее смягчение политической обстановки в мире, впрочем, ожидать можно, продолжила она. «Стоящие за Дональдом Трампом финансово-олигархические круги, мировая глобальная финансовая империя и, в первую очередь Ротшильдов, сегодня имеют достаточно сильное влияние во всех странах мира через различные финансовые инструменты, и не заинтересованы в том, чтобы продолжалось раскачивание мира и тот «управляемый» хаос, который придумали демократы», — считает парламентарий.

В свою очередь, тот факт, что на выборах президента в США одержал победу Дональд Трамп, свидетельствует, в первую очередь, «о серьезном расколе в американском обществе и отрыве американских элит от жизни и настроений рядовых американцев», подчеркнула Панина.

«И хотя сам Трамп не является парнем из народа, его команда умело использовала это общее недовольство американцев своим истеблишментом», — добавила она.

Таким образом, шансы на улучшение политической ситуации в мире есть. Вместе с тем «Трамп может сыграть роль человека, который проведет линию по дефолту нынешней долларовой системы с целью преодоления существующего сегодня долларового кризиса», допускает Панина. «И России, с ее высокой степенью долларизации экономики придется очень нелегко», — подчеркнула она.

В таких условиях России в любом случае необходимо продолжить выбранный курс на усиление экономики и своей военной мощи, уверена парламентарий. «Нельзя допустить успокоения по поводу того, что победил «наш парень» Трамп, и теперь импортозамещение можно забросить, переход к национальной платежной системе отодвинуть на неопределенный срок, и ждать, когда нефть вырастет, и мы опять хорошо заживем на нефтедолларах», — убеждена она.

«Главное, чтобы не было этой эйфории. Россия должна делать все, чтобы ускоренными темпами наращивать свою экономику и свою обороноспособность», — подытожила Панина.

Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, получив в ходе голосования 276 голосов выборщиков.