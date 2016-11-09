Ставрополь, 9 ноября, 2016, 15:29 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

В Ставропольском крае ликвидированы свалки отходов на площади более 25 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минприроды региона.

Всего убрано 49 мусорных свалок. Предстоит убрать еще 45 нпвалов отходов на 48 га земли.

114 организаций края привлечены к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Нарушителям предстоит выплатить более 1,8 миллиона рублей штрафа.

Еще не истек срок исполнения предписаний по неубранным свалкам. Возбуждено 56 дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечены 43 организации на сумму свыше 550 тысяч рублей.

Еще 26 организаций должны будут заплатить более 2,3 миллиона рублей штрафа за загрязнение атмосферного воздуха.

Всего в 2016 году за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды на 600 нарушителей наложены штрафы в размере более девяти миллионов рублей, из них взыскано свыше семи миллионов.

За нарушение водного законодательства привлечено 44 организации на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Напомним, накануне сообщалось о взыскании с Пятигорского мусоросжигательного завода задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду на сумму около 66,8 млн рублей.

Росприроднадзор взыскал эту сумму через суд и теперь взиманием долга занимается служба судебных приставов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регион готовится к переходу на новые правила обращения с отходами. Подготовлена законодательная база. В крае, согласно дорожной карты, предстоит создать за счёт инвесторов 15 новых мусороперегрузочных станций с обработкой отходов, два новых межмуниципальных зональных центра, ввести в эксплуатацию строящиеся центры.