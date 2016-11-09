Костромская область, 2 апреля, 2003, 13:02 — ИА Регнум. На коллегии при губернаторе области была заслушана информация начальника департамента АПК Т. В. Гришиной об итогах работы агропромышленного комплекса в 2002 году.

Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей составила в 2002 году 123,3 млн. рублей, что на 48 процентов превысило уровень 2001г. Возросли и финансовые вложения из областного бюджета в аграрно-промышленный комплекс в целом.

Больше, чем в 2001 году на село поставлено техники по федеральному лизингу. Кроме того, сельхозпроизводители получили 46 тракторов, приобретённых администрацией области в счёт финансирования целевых мероприятий АПК.

Активно велась работа над реализацией региональных программ "Повышение плодородия почв", "Молоко", "Развитие льняного комплекса", укреплением материально-технической базы семеноводства.

С целью привлечения на село частных инвестиций, преодоления убыточности предприятий АПК в области взят курс на создание интегрированных агропромышленных формирований. Так, в Октябрьском районе на базе имущества молокозавода создан сельскохозяйственный потребительский кооператив "Север". Учредителями стали сельхозпроизводители, маслозавод, частная фирма ООО "Кострома-Про". За счёт средств инвесторов для сельхозпроизводителей теперь приобретаются ГСМ, запчасти, в СПК "Свобода" построена молочно-товарная ферма на 200 голов. Работает кооператив "Север" рентабельно, выпускает конкурентоспособную продукцию - масло "Боговаровское".

Благодаря этим и другим мерам объёмы снижения производства в сельском хозяйстве из-за неблагоприятных погодных условий 2002 года оказались незначительными. А от реализации продукции, товаров, работ и услуг сельхоз-предприятиями области получена выручка даже превышающая уровень 2001 года.

Впервые за всю историю разведения скота костромской породы в ГПЗ "Караваево" получен надой молока на корову 7900 килограммов с прибавкой в 2,5 центнера. Девять хозяйств - колхоз "12 Октябрь", ОПХ "Минское", ОГУСП "Пригородный", ФГУП племзавод "Чернопенский" Костромского района, СПК "Подольское", "Гридинское" Красносельского, колхоз "Ладыгино", ЗАО "Родина" Галичского и СПК "Боевик" Судиславского районов надоили свыше 4000 килограммов молока от коровы..

Растёт продуктивность молочного стада в 114 базовых хозяйствах области, охваченных региональной программой "Молоко". По итогам 2002 года она в среднем составила 3000 килограммов - на 260 больше, чем в 2001-м. Стабильно работают птицефабрики, которыми произведено 372,2 млн. штук яиц, что на 18 процентов выше показателя 2001 года..

Наряду с положительными примерами в работе сельхозпроизводителей имеется много серьёзных проблем. Они усугубляются ростом тарифов на электроэнергию, цен на минеральные удобрения, ГСМ, запчасти при одновременном снижении цен реализации молока, яиц. Кредиторская задолженность сельхозпроизводителей продолжает оставаться высокой и имеет тенденцию к росту по платежам в бюджеты всех уровней. Из 402 сельскохозяйственных предприятий области только 50 являются рентабельными и платёжеспособными. Ещё 40 близки к этому. А вот 63 находятся в предбанкротной ситуации..

Чтобы увеличить объёмы привлечения денежных средств в сельское хозяйство за счёт кредитных ресурсов и других внебюджетных источников введено в практику субсидирование трети ставки рефинансирования Центробанка из областного бюджета. Создаются сельские кредитные организации.