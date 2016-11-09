Москва, 9 ноября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Дмитрий Песков призвал относиться осторожнее к сообщению о пропаже в Чечне жителя села Кенхи, пожаловавшегося Владимиру Путину на местную власть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя известие о пропаже, представитель Кремля сказал: «Мы видели эти сообщения СМИ. Но у него же много родственников, и пока от родственников никаких сигналов не было. Соответственно, нужно пока к этим сообщениям очень осторожно относиться».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне идет проверка по сообщениям об исчезновении местного жителя Рамзана Джалалдинова, который весной 2016 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с критикой деятельности чеченских властей.

6 ноября Джалалдинов вышел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено, говорится в сообщении надзорного органа.

Читайте также по теме: Жителя Кенхи Рамазана Джалалдинова пытались похитить в Дагестане

«Черновик»: У жителя Кенхи, пожаловавшегося Путину на Кадырова, сожгли дом

Напомним, в мае текущего года Джалалдинов уже заявлял о том, что его пытались похитить. По словам селянина, попытку похищения предприняли 15 мая люди, близкие к экс-главе отделения Пенсионного фонда по Дагестану Сагиду Муртазалиеву. Во дворе одной из махачкалинских мечетей к нему подошли два человека, которые якобы сказали, что Кадыров простит Джалалдинова, если он поедет к нему и скажет, что был не прав.

Житель чеченского села Кенхи извинился перед Кадыровым за жалобы Путину