Воронеж, 9 ноября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. На воронежском АО «Конструкторское бюро химавтоматики» приступили к реализации проекта по созданию перспективных многоразовых жидкостных ракетных двигателей для космических транспортных систем. 9 ноября предприятие посетил губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Главе региона продемонстрировали двигатель РД0162Д2А и рассказали о начале реализации нового направления работ по кислородно-метановым двигателям.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Испытательный комплекс КБХА

В настоящее время в испытательном комплексе КБХА ведется экспериментальная отработка жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), их агрегатов и узлов с максимальной имитацией реальных условий работы. Здесь также возможно проводить огневые испытания энергоустановок и ЖРД практически на всех видах компонентов топлива, используемых сейчас в промышленности и ракетно-космической отрасли, а также «холодные» испытания их узлов, агрегатов и деталей по различным программам, в том числе федеральным целевым. В настоящее время действуют 28 испытательных стендов.

Главе региона продемонстрировали стенд, где идет монтаж двигателя РД0162Д2А. Он является опытным образцом для отработки новых технологий по созданию многоразовых жидкостных ракетных двигателей для космических транспортных систем.

Для топлива этих двигателей планируется использовать экологически чистые элементы — сжиженный природный газ в качестве горючего и кислород в качестве окислителя. Пока кислородно-метановые двигатели в составе ракет-носителей нигде не используются.

Исполнительный директор АО «КБХА» Алексей Камышев рассказал о заключении контракта с госкорпорацией «Роскосмос». Воронежские разработчики принять участие в проведении составной части опытно-конструкторской работы «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения».

В рамках реализации новой Федеральной космической программы воронежское предприятие получит более 800 млн рублей, в том числе для разработки опытного образца кислородно-метанового ракетного двигателя с тягой 85 тонн. Работы по контракту рассчитаны на три года с дальнейшим их продолжением.

Первым этапом выполнения работ станет огневое испытание экспериментального кислородно-метанового двигателя, причем впервые будет использован запатентованный предприятием двухконтурный газотурбинный привод топливных насосов.

Успешная реализация проекта откроет перспективы для создания по новой технологии маршевых двигателей тягой до 200 тонн для многоразовой первой ступени ракеты-носителя комплекса МРКС-1 (многоразовая ракетно-космическая система первого этапа), отметили в пресс-службе губернатора.

Справка ИА REGNUM. Воронежское ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА) входит в число мировых лидеров в сфере создания жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет РВСН и ВМФ. Является участником всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса. Предприятие осуществляет полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) — проектирование, изготовление, испытание и поставки товарных двигателей для ракет оборонного, научного и народнохозяйственного назначения. В числе разработок КБХА — двигатели для ракет-носителей «Союз-2», «Ангара»; кислородно-водородные двигатели разгонных блоков; кислородно-метановые двигатели для перспективных ракет-носителей.