Москва, 9 ноября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Все российские библиотеки должны иметь доступ к интернету. Об этом 9 ноября в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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«Современная библиотека — это и фестивали, и лекции, и мастер-классы, то есть это гораздо более широкое образовательное учреждение. Конечно, все 100% библиотек должны иметь доступ к сети Интернет, причем это должен быть не абы какой доступ, а нормальный, по возможности — широкополосный», — сказал Медведев.

По его словам, по состоянию на 2015 год удалось подключить 2/3 библиотек к интернету: «Мало, это просто не годится. На это нужно обратить самое пристальное внимание».