Рига, 9 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала полной неожиданностью для латвийских политиков и экспертов. Многие из них не скрывают разочарования, другие же уверены, что по сути ничего не изменится, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил: «Мы будем продолжать работать вместе, обеспечивая и коллективную оборону, и борьбу с терроризмом, а также другими вызовами для безопасности». По словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, «правительство Латвии готово работать с новой администрацией США и укреплять североатлантические связи ради безопасности Европы». Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что «каким бы ни был итог выборов в США, впадать в панику пока не стоит».

Глава парламентской комиссии по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш заявил: «Никто не знает, чего ожидать от человека, не управлявшего государством и не занимавшегося политикой. Трамп гордится тем, что не читает книг, ему не нужно учиться и он все знает». Депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Артис Пабрикс отметил, что «США и Британия открыли ящик Пандоры. В следующем году французы проголосуют за Ле Пен».

Депутат Сейма Андрей Элксниньш считает, что «у тех, кто формирует внешнюю политику Латвии, сегодня тяжелое похмелье. Путаются в процессах в США, изображают всезнаек и обделяют Трампа. Теперь будут менять окраску». Советник министра иностранных дел Латвии Мартыньш Дрегерис также вспомнил Францию: «Brexit, Трамп… Следующая остановка Марин Ле Пен. И можем смывать воду в унитазе реальной политики».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийские политики бурно отреагировали на заявления кандидата на пост президента США Дональда Трампа относительно защиты стран Прибалтики в случае «угрозы со стороны России». Так, председатель комиссии Сейма Латвии по международным делам Ояр Эрик Калныньш заявил, что высказывания Трампа очень опасны и находятся в противоречии с принципами, которые поддерживают и республиканцы, и демократы. Калныньш полагает, что это беспрецедентная ситуация для США, поскольку до сих пор ни один из кандидатов на пост президента не относился к обязательствам в рамках НАТО так поверхностно.

Напомним, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью газете The New York Times, что если произойдет нападение со стороны России на страны Прибалтики, США должны будут обдумать свои действия. Отвечая на вопрос о том, как реагировать на угрозу со стороны России в Прибалтике, Трамп заявил, что сначала он должен будет оценить, выполнили ли эти страны «свои обязательства перед нами». Таким образом, он дал понять, что США не должны автоматически защищать страны НАТО в случае нападения на них.

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