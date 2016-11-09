Хельсинки, 9 ноября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала неожиданностью для премьер-министра Финляндии Юхи Сипиля. Однако результаты выборов не повлияют на отношения Вашингтона и Хельсинки, убеждён глава правительства. Об этом сообщает сегодня, 9 ноября, издание Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сипиля затруднился сказать, каким именно лидером будет Трамп. «В ходе избирательной кампании мало говорили о содержании политики», — отметил финский премьер-министр, подчеркнув, что нынешняя президентская кампания в США оказалась «самой грязной за все времена».

По словам Сипиля, Финляндия хочет как можно скорее начать создавать отношения с новой администрацией США. Он полагает, что вступление в должность нового президента не повлияет на ситуацию с безопасностью в Финляндии или на отношения страны с НАТО. При этом он не исключает, что Трамп сможет открыть новые двери в отношениях между Россией и США, например, при урегулировании сирийского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Финляндия и США подписали декларацию о намерениях в области оборонного сотрудничества.