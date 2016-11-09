Ярославль, 9 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Ярославле озвучены первые версии причин обрушения купола легкоатлетического манежа, одновременно появились первые видеозаписи происшествия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarreg.ru Легкоатлетический манеж в Ярославле

На записи, опубликованной Life.ru, видно, что на половине крыши сооружения скопилась значительная масса снега, под давлением которого купол несколько просел. Внезапно снег начал сходить, причем неравномерно, а купол выправляться. Резкий рывок вверх привел к тому, что в месте, где купол удерживает один из стальных тросов, этим рывком была разорвана тканевая основа.

При этом опубликованная видеозапись ускорена в несколько раз, в реальности опускание купола после разрыва происходило в течение нескольких минут. Публикация видеозаписи повлекла за собой первые публичные выводы о причинах происшествия. Заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко заявил, что в происшествии виновна эксплуатирующая организация.

«Как сообщил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко, вероятнее всего, причиной инцидента стала халатность эксплуатационных служб. Ненормативное давление воздуха в подкупольном пространстве привело к образованию снегового мешка. Он начал скользить, что вызвало перекос давления и повлекло разрыв ткани на протяжении примерно 10 метров», — сообщает официальный сайт Правительства Ярославской области.

Руководитель муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений» (ему и принадлежит купол) Александр Черепанин предлагает не торопиться с выводами. По его мнению, причина обрушения купола в плохом состоянии материала и недостаточной приспособленности подобных сооружений к российским климатическим условиям.

«Давление в куполе фиксируется в специальном журнале, оно соответствовало рекомендациям компании-производителя. Сотрудник, который дежурил в ту ночь, имеет сертификат, выданный этой же компанией. Уверен, что причиной разрыва стала «усталость материала»: хоть компания и заверяла нас, что ткань новая и куплена в США, люди, присутствовавшие при монтаже говорили о следах траков на ткани и других признаках того, что она уже была в употреблении. Да, такие конструкции могут стоять долго, но не в наших климатических условиях. За последнее время в России упало 17 подобных крыш», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Александр Черепанин.

Черепанин настаивает на экспертизе материала, из которого был сделан купол. Проверку по этому факту ведет следственный комитет. Также руководство «Дирекции спортивных сооружений» планирует провести независимую экспертизу.

Власти уже заявили о том, что поврежденный купол будет восстановлен, на это уйдет около 20 дней. Затем занятия спортсменов в легкоатлетическом манеже будут возобновлены. Отметим, что после падения разрыв купола произошел еще в 4 местах, отремонтировать необходимо будет также и их. Правда, в случае повторения инцидента списать все на ошибку обслуживающего персонала будет уже сложнее. Как показывает жизнь, снегопад в России может и повториться, и 8 ноября он был еще не самым сильным.