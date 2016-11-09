Москва, 9 ноября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Прекращение санкционного противостояния с Россией на фоне открытия доступа к американскому рынку заимствования капитала после победы Трампа могло бы стать началом формирования новой российско-американской истории. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя влияние победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на процессы в мировой экономике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Поскольку Трамп совмещает в себе протекционистские и либеральные взгляды, можно предположить, что его президентство ознаменует новый период радикальных изменений во всей мировой экономике. Позиция Трампа о том, что текущая механика торгово-партнерских связей вымывает из страны деньги, технологии и производство может стать фундаментом для новой таможенной политики США», — считает эксперт.

В частности, Трамп планирует в кратчайшие сроки повысить импортные пошлины, прежде всего, на китайские товары, что рискует повлиять на всю концепцию многолетнего сотрудничества с Поднебесной, напомнил эксперт. «Аргументы в пользу того, что подобные инициативы окажут исключительно негативное воздействие на показатели торгового баланса самих США, его не очень волнуют», — считает Деев.

Что касается России, то есть возможность рассчитывать на потепление отношений с Западом, убежден аналитик. «Прекращение санкционного противостояния на фоне открытия доступа к американскому рынку заимствования капитала могло бы стать прекрасным началом для формирования новой российско-американской истории, но говорить об этом еще слишком рано», — полагает Деев.

Первая же реакция на президентство Трампа создала панику на финансовых рынках, обвалила нефть и девальвировала рубль, констатировал эксперт. «Если причиной снижения нефти послужило не локальное бегство из риска, а потенциальные страхи за последствия поддерживаемого Трампом сланцевого бума в США, тогда новый президент может стать настоящей угрозой для стабильности российской валюты», — предполагает Деев.