Челябинск, 9 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Рост цен на молочные продукты, хлеб и бензин отмечен в Челябинске. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФАС по региону.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

На текущий момент специалисты контролирующих ведомств лишь фиксируют рост цен. Что-либо противопоставить этому процессу никто не может. Производители обосновывают свои аппетиты сезонными затратами и прочими обстоятельствами.

«У нас в стране ценового регулирования нет, это раз. Во-вторых, мы сейчас посмотрели цены, в принципе тенденция к росту имеется на отдельные виды продуктов, но по сравнению с ценами на территории Уральского федерального округа, в Челябинской области, в частности на масло сливочное, на молоко, одни из самых низких цен в регионе. Либо они (цены) находятся в пределах средних по сравнению с другими. Даже если сравнить с ценами по всей России. Также можно сказать про цены на бензин», — сообщила пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

В настоящее время антимонопольная служба мониторит цены на продукты питания, а также на топливо в Челябинской области, и если будет выявлены нарушения, которые покажут сговор участников рынка или необоснованное повышение цен участников, занимающих доминирующее положение, то будут приниматься соответствующие меры антимонопольного реагирования.

При этом в контролирующем ведомстве признали, что повышение цен на молоко и молочную продукцию связано с повышением цен крупных оптовых производителей. Они в свою очередь объясняют это сезонным снижением удоев и повышением затрат, связанных с зимним сезоном.

Представитель проекта «Единой России» «Народный контроль» Андрей Воробей повышение цен на некоторые продукты, в частности молочные, объяснил также сезонным ростом.

«У нас наименований продуктов питания более 10 тыс. Мониторинг, который ведет «Народный контроль», охватывает только 24 продукта питания первой необходимости, входящие в потребительскую корзину. Поэтому я не могу сказать за все продукты питания», — сообщил руководитель партийного проекта «Народный контроль», член партии «Единая Россия» Вадим Воробей.

«Есть такое понятие как сезонное колебание цен. Традиционно у нас в летний период у нас понижается цена на молоко, потом, начиная с ноября меняется кормовая база, это ведет к удорожанию производства, к ухудшению качества, и поэтому цена на молоко и молочную продукция, начиная с ноября и до весны следующего года, растет», — отметил Вадим Воробей.

Вадим Воробей пояснил, что такая же картина будет наблюдаться и в отношении овощей. Зимой вырастут издержки по хранению овощей и фруктов, и цены на них пойдут вверх.

А вот по ценам на хлеб единоросс нарисовал спорную картину. По утверждению контролера от «партии власти», в связи с беспрецедентным урожаем зерновых в России в этом году, цены на хлеб якобы снижаются.

«В этом году у нас рекордный урожай по зерновым, и в Челябинской области, и по Российской Федерации в целом, поэтому мы вообще не видим какого-либо роста цен крупы, муку, хлеб и так далее. Наоборот, по нашим данным идет снижение, потому что рекордный урожай, и производителю, в конечном итоге, нужно свою продукцию реализовывать, включается механизм конкуренции», — сказал Вадим Воробей.

Отметим, несмотря на рекордный урожай, и низкие цены на зерновые культуры, в Челябинской области с лета 2016 года отмечается рост цен на хлеб.

При этом спикеры отмечают, что изменение цен — это прерогатива рынка, которая заложена в основу экономической политики нашего государства.

Между тем, как передает корреспондент ИА REGNUM, с сентября продукты питания, входящие в так называемую корзину продуктов первой необходимости, а именно на молоко, молочные изделия и хлеб, и на топливо заметно подорожали. С августа 2016 года, всего за два месяца, молоко подорожало на 10%, некоторые виды хлеба на 20%, бензин на 5%. Так, молоко 2,5% жирности с 51,9 рублей подорожало до 56,9 рублей. Цена на хлеб нарезной, белый, с зерновыми добавками, с 32 рублей за 600-граммовую булку, подскочила до 39. Заметно подорожал и бензин, что, как отмечают специалисты, будет основанием к дальнейшему росту цен. С лета 2016 года стоимость АИ-92 с 31 рубля за литр увеличилась до 33 рублей.