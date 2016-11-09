Ереван, 9 ноября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Армения высоко оценивает важную роль Соединённых Штатов Америки, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в процессе мирного урегулирования карабахской проблемы. Об этом говорится в поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна Дональду Трампу по случаю победы на выборах президента Соединённых Штатов Америки.

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Саргсян, в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Соединенными Штатами, выразил признательность за внушительное содействие, которое за минувшие четверть века оказывали США в направлении становления демократии и экономического подъема Армении.

«Уверен, что в годы Вашего президентства армяно-американские дружественные отношения продолжат укрепляться, регистрируя новые достижения в самых различных сферах. Уверен, что в нашем партнерстве продолжит оставаться солидной и вовлеченность армян США», — цитирует Сержа Саргсяна пресс-служба президента Армении.

По словам главы Армении, народ Соединённых Штатов высоко оценил как знания и опыт Трампа, так и предложенное им видение будущего и подходы. Саргсян уверен, что новый президент США не пожалеет усилий, чтобы превратить предстоящие годы для США в период подъема и достижений.

«Еще раз поздравляя по случаю избрания на пост президента Соединённых Штатов Америки, желаю Вам продуктивной деятельности — во славу США и во благо народа этой страны.

Примите пожалуйста, Ваше Превосходительство, уверения в моем глубоком уважении», — говорится в послании президента Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с победой на президентских выборах в США представителя Республиканской партии Дональда Трампа поздравил также президент Российской Федерации Владимир Путин.

9 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах, победив представителя демократов Хиллари Клинтон. В поддержку Трампа высказались 270 выборщиков, тогда как Клинтон поддержали 218 из них.