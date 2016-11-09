Калининград, 9 ноября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Заявление Госдумы об осуждении литовского судилища над российскими офицерами является морально-психологической поддержкой. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала калининградка Надежда Мель, супруга полковника в отставке Юрия Меля, находящегося на скамье подсудимых в Вильнюсе.

Надежда Мель

«Этим заявлением депутаты оказали морально-психологическую поддержку моему мужу и семье, — сказала Надежда Мель. — К сожалению, опыт показывает, что изменений в этом деле ждать не приходится. Как известно, уже было обращение Совета Федерации, на которое Литва ответила, что является правовым государством, и точку поставит суд».

«Я благодарна Сергею Шаргунову (депутату Госдумы VII созыва, инициатору заявления. — ИА REGNUM ) за то, что он и в новом статусе остаётся гражданином и поддерживает простых людей со своими бедами и болями. Мы контактировали с Сергеем ещё в 2014 году, когда он писал о моём муже, как журналист, — продолжила Надежда. — Надеюсь, что Госдума нового созыва продолжит заниматься этим делом в силу своей компетенции».

Напомним, сегодня, 9 ноября, Госдума приняла заявление «О судебном процессе по уголовному делу о событиях 13 января 1991 года, рассматриваемому Вильнюсским окружным судом Литовской Республики».

Депутаты считают суд над Юрием Мелем и ещё — в заочной форме — более чем над 60 бывшими военнослужащими СССР «политическим процессом в худших традициях карательной юстиции».

«События в городе Вильнюсе, участие в которых инкриминируется гражданам бывшего СССР, имели место в тот период, когда Литовская ССР еще не была независимым государством и входила в состав СССР», — напоминают депутаты.

Народные избранники убеждены, что трагические события, произошедшие в январе 1991 года в Вильнюсе, как и другие события, связанные с процессом развала Советского Союза, «следует рассматривать, основываясь на общепризнанных нормах права, политической беспристрастности и исторической правде».

Напомним, офицер запаса Юрий Мель из Калининграда был задержан литовскими спецслужбами на границе в марте 2014 года. Военного пенсионера обвиняют в том, что в 1991 году он, будучи 22-летним лейтенантом, выполнил приказ вышестоящего руководства по пресечению массовых беспорядков в Вильнюсе.