Чебоксары, 9 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Чувашское отделение «Справедливой России» подготовило апелляцию в Верховный суд РФ, касающееся распределения мандатов в Государственном совете республики. В партии не согласны с принципом распределения мест в парламенте и считают, что у них «украли один мандат в пользу «Единой России». В оппозиции в частности отмечают, что в Чувашии для получения одного мандата им нужно было набрать в 1,5 раза больше голосов, чем «Единой России», что «фактически означает деление избирателей «на первый и второй сорт», сообщили ИА REGNUM в региональном партийном отделении.

Cap.ru Июль 2016 года. Справороссы Олег Николаев, Анатолий Аксаков и Игорь Михайлов в региональном Центризбиркоме

Новый состав Госсовета Чувашии был сформирован по итогам выборов в сентябре этого года. Во всех 22 одномандатных округах победили единороссов. Битва развернулась за мандаты по единому округу, которые распределили между четырьмя партиями: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией». Единороссы, набравшие на выборах 50,65% голосов, получили 14 мест из 22 — то есть на долю партии пришлось более 63% мест. Коммунисты и либерал-демократы получили одинаковое число мандатов — три, хотя КПРФ поддержали 14,46% избирателей, ЛДПР — 12,83%. «Справедливой России», которая незначительно уступила либерал-демократам (на 0,24%, набрав 12,59% голосов), отдали два места.

С принципом распределения мандатов по единому округу не согласилась только «Справедливая Россия», ссылаясь на то, что «процедура и методика были нарушены». В партии считают, что должны были получить три мандата, а не два, «как решило большинство членов» ЦИК Чувашии.

«Однозначно несправедливое распределение мандатов. И по законам морали, и по законам арифметики. Будем бороться за этот мандат. Мы считаем, что его у нас украли. Мне говорили, что Цветков (глава ЦИК Чувашии Александр Цветков) сначала соглашался, что у нас должно быть три мандата. Кулуарно, по крайней мере. Видимо, кто-то с ним там поработал», — высказал мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашских справороссов, депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

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Член ЦИК Чувашии, юрист Игорь Михайлов («Справедливая Россия») отмечает, что в регионе «для одной партии «цена» одного мандата — 20 тыс. голосов, для другой — 35 тыс. голосов: «Таким образом, партии «Справедливая Россия» нужно набрать в 1,5 раза больше голосов, чтобы получить мандат. Это фактически деление избирателей на первый и второй сорт. Благодаря такой лукавой методике, «ЕР» в Чувашии отобрала два мандата: у КПРФ и «СР». Отметим, что коммунисты претензий не предъявляли, в суд не пришли.

По мнению Игоря Михайлова, «положение надо менять, поскольку закон Чувашской Республики нарушает принцип равного избирательного права». «Если говорить упрощённо, то сначала нужно всем партиям, которые преодолели 5-процентный барьер, отдать по одному мандату, что рекомендовало сделать и ЦИК РФ. И только после этого проводить процедуру распределения остальных мандатов, математически высчитывая с учётом полученных на выборах голосов», — считает член ЦИК Чувашии.

Эту же позицию высказала ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова, направив соответствующее письмо в адрес Александра Цветкова. «Позиция ЦИК РФ носит рекомендательный характер, не заменяет и не отменяет действия норм законодательства», — считают в ЦИК Чувашии.

Справороссы пошли в суд. В октябре Верховный суд Чувашии отказал в удовлетворении административного иска о признании незаконным постановления ЦИК Чувашии о распределении мандатов на выборах в Госсовет. В настоящее время подготовлена апелляция в Верховный суд России, которая будет направлена на этой неделе.