Москва, 9 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы РФ встретили аплодисментами новость о том, что республиканец Дональд Трамп обошел демократа Хиллари Клинтон в ходе президентской гонки в США. О победе Трампа своим коллегам на пленарном заседании 9 ноября сообщил представитель «Единой России», депутат Вячеслав Никонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Никонов рассказал депутатам, что минутами ранее Хиллари Клинтон признала себя побежденной, а Трамп начал выступление как избранный президент Соединенных Штатов. При этом слова Никонова заглушили овации.

Как отметил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), победа Трампа стала для России и всего мира «утром надежды». Слуцкий пояснил, что надеется на «позитивные подвижки» в отношениях России и США на основании предвыборных высказываний Трампа. Депутат добавил, что стоит надеяться и на то, «что будет свернута линия прежней администрации США на построение однополярного мира на крови».