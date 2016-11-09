Киев, 9 ноября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. На Украине политики и государственные деятели продолжают удалять свои сообщения в социальных сетях с нелицеприятными отзывами о новом президенте США — республиканце Дональде Трампе.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа Дональда Трампа на выборах США

Так, глава МВД Украины Арсен Аваков удалил со своей страницы в Facebook пост про Трампа от 31 июля, в котором назвал его опасным для Украины бесстыдным маргиналом. «Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским — диагноз опасного маргинала», — писал тогда Аваков.

Он также «почистил» многие сообщения, опубликованные между 27 июня и 17 августа, в частности, свой пост о «потакании диктатуре Путина» Трампом. Причем удалить свои посты из Twitter он забыл — там они по-прежнему доступны.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в своем Twitter назвал победу Трампа на выборах в США «катастрофой». Чуть позже он также удалил свою запись.

Как сообщало ИА REGNUM, в США свои критические сообщения о Трампе удалили из соцсетей бывший посол США в России Майкл Макфол и посол Франции в США Жерар Арно.

Некоторые СМИ решили «начать с чистого листа» отношения с новым президентом США: со страницы издания The Huffington Post были удалены оскорбительные замечания редактора, сопровождавшие все статьи о Трампе за последний месяц — его называли «расистом», «последовательным лжецом» и «безудержным ксенофобом».