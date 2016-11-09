Москва, 9 ноября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Вместе с вербальными интервенциями со стороны официальных лиц, ОПЕК выдала умеренно-оптимистичный прогноз по глобальному спросу на нефть. Интерес к нефти, производимой картелем, возрастет в 2019 до 33,7 млн б/с, что на 1 млн б/с выше, чем в 2016 году. Оценка мирового спроса на 2017 год повышена на 300 тыс. б/с до 95,3 млн б/с. Картель прогнозирует рост средней цены на $5 за баррель ежегодно в 2017—2020 гг. Подобные оценки вкупе с надеждами на венское соглашение позволяют рассчитывать на выход рынка на баланс в 2017 году и оказывают поддержку нефти. На самом деле ситуация не настолько радужная, как ее пытаются представить, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Американские производители воспользовались ростом цен, для того чтобы получить страховку от их будущего возможного снижения в 2017. Валовые короткие позиции по техасскому сорту, включающие позиции производителей, увеличились с 27 сентября до 11 октября на 4%, до 608 млн баррелей в эквиваленте, что является максимальным показателем с 2011. Продажи фьючерсов позволяют добывающим компаниям наращивать производство, невзирая на снижение котировок Brent и WTI. Управление энергетической информации США сообщило, что объем добычи черного золота в августе достиг отметки 8,744 млн б/с, что на 51 тыс. б/с больше, чем в июне. При этом число буровых установок от Baker Hughes выросло до отметки 450, максимальной с февраля», — пояснил Ковалев.

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«Технически Brent способна упасть к зоне конвергенции $42,6−43,6 за баррель. Ближайшее сопротивление расположено на отметке $47,5», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 9 ноября, мировые цены на нефть падают более чем на 3% на фоне новостей о лидерстве Дональда Трампа в ряде ключевых штатов в ходе голосования на президентских выборах в США. По состоянию на 07.52 мск стоимость нефти марки Brent падала на 3,37% — до $44,49 за баррель, что является минимумом с 11 августа. Цена на нефть марки WTI снизилась на 3,78%, до $43,28 — минимум с 20 сентября.