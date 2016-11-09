Москва, 9 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не намерен встречаться с Дональдом Трампом, одержавшим победу на выборах главы США. Об этом 9 ноября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отрицательно ответив на соответствующий вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, Песков напомнил, что на протяжении ближайших месяцев визави Путина будет являться действующий президент США Барак Обама. Таким образом, Кремль будет продолжать «пытаться работать» с текущей администрацией Соединенных Штатов.

При этом Песков выразил сожаление, что уровень отношений Москвы и Вашингтона не соответствует ожиданиям российской стороны. Тот факт, что Владимир Путин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму, Песков объяснил принятой дипломатической практикой.