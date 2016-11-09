Ханты-Мансийск, 9 ноября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В утверждённый президентом России Владимиром Путиным обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, попал оппозиционер из Югры. Всего в список вошли 135 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что в течение 2016 года ряд лиц, находящихся в резерве, получили повышение в должности, в том числе в федеральных органах власти. В частности, на федеральном уровне представители президентского резерва наделены полномочиями члена Совета Федерации, вошли в новый состав Государственной думы, назначены на должности заместителей федеральных министров. На региональном уровне лица, входящие в президентский резерв, стали заместителями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, главами городов — административных центров регионов.

В кадровый резерв этого года вошли следующие представители регионов Уральского федерального округа. От Свердловской области — исполняющий обязанности регионального министра природных ресурсов и экологии Сергей Кузнецов, генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев. От Тюменской области — директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, глава администрации города Тюмени Александр Моор. От Челябинской области — заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

От Ханты-Мансийского автономного округа — первый заместитель главы администрации Ханты-Мансийского района Руслан Ерышев, глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин и депутат Госдумы от ХМАО Владимир Сысоев. От Курганской области — заместитель губернатора Зауралья — руководитель аппарата правительства области Вадим Шумков.

Эксперты отмечают неожиданное вхождение в кадровый президентский пул трех представителей ЛДПР — это депутаты Михаил Дегтярев и Алексей Диденко, возглавившие комитеты в новом созыве Госдумы, а также народный представитель из Югры Владимир Сысоев.

«Когда президент включает в свой резерв представителей парламентской оппозиции, это определенный сигнал», — сказал газете «Коммерсантъ» депутат Алексей Диденко. «Очень почетное и ответственное решение для представителей оппозиции, госслужба не предполагает политической ангажированности. Президент отбирает кадры по профессиональным качествам, а не по принципу клановости», — высказал изданию свое мнение депутат Михаил Дегтярев, также включенный в резерв.

«Для меня вхождение в кадровый резерв — это большое доверие со стороны главы государства, прежде всего, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM включение своей кандидатуры в президентский кадровый пул депутат Госдумы Владимир Сысоев. — Это возможность применить накопленные за годы опыт и знания на благо страны и ее развития. И хорошая стартовая площадка для возможной работы на государственных должностях, где можно реализовать идеи и замыслы по совершенствованию госмеханизмов и госинститутов. Считаю отбор в кадровый президентский резерв, который идет по профессиональным и квалификационным качествам, а не по политическим воззрениям, самым справедливым на сегодняшний день».

В ближайшее время резервистам предстоит пройти повышение квалификации по программам РАНХиГС и стажировку в Финляндии, где система госуправления признана наиболее открытой, а большинство решений принимается на муниципальном уровне, сообщает сайт Кремля.

Югорский политолог Александр Лобов считает, что включение оппозиционного депутата Владимира Сысоева в кадровый резерв президента России — это подтверждение того высокого доверия, которое оказали ему жители Югры и Ямала на прошедших выборах своими голосами. «Сысоев — один из немногих представителей югорчан и ямальцев, который в постоянном режиме проводит встречи с населением, слышит проблемы людей, как личного характера, так и общественного, для решения которых многие из них затем воплощаются в законопроекты на федеральном уровне, — говорит политолог Лобов. — Его образование, энергичность, профессионализм, считаю, пойдут только на пользу России и гражданам страны».

Также Лобов отмечает высокие управленческие качества другого представителя Югры в кадровом президентском пуле — главы столицы ХМАО Максима Ряшина. «На мой взгляд, Ханты-Мансийск — лучший город автономного округа. Прекрасные дороги, чистота, ухоженность, современная архитектура, спортивные сооружения, низкая преступность, высокая культура, отзывчивость и дружелюбие его жителей. Здесь (в отличие от других некоторых муниципалитетов ХМАО) местное население не устраивает митингов, пикетов и других акций протеста. Это, мне кажется, и есть показатель эффективной работы муниципальной власти и управленческих способностей лично Максима Ряшина», — высказал свое мнение югорский политолог.

Его коллега, политолог из Тюмени Александр Безделов, наоборот, считает список резерва управленческих кадров президента РФ мало к чему обязывающим документом. «Ибо сначала фигуранты списка попадают на должности, а затем в резерв, — поясняет тюменский политолог. — А не наоборот. Единственный принципиальный момент — все участники на хорошем счёту у губернаторов соответствующих субъектов, но не более. Попадание в список депутата от ЛДПР Сысоева необычный случай, который, однако, говорит о том, что он находится в системе региональной власти».