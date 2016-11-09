Ярославль, 9 ноября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Ярославской области в январе-сентябре выдано 5288 ипотечных кредитов на общую сумму 7,2 млрд рублей. В количественном и суммарном выражении эти цифры значительно превышают показатели аналогичного периода прошлого года, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Новостройки в Ярославле

По сравнению с 9 месяцами 2015 года количество предоставленных населению региона кредитов на жилье выросло на 807 единиц, а общий объем средств по займам увеличился на 24,1%. Средний размер ипотечного кредита составил 1,36 млн рублей. Что характерно, ярославцы не взяли ни одного кредита в иностранной валюте.

При этом, несмотря на кризис, ярославцы исправно рассчитываются по долгам. Так, своевременное погашение отмечено по 98,6% кредитов. Уточняют в региональном отделении Центробанка. С начала года средневзвешенные ставки по ипотеке понизились с 13,3% до 12,6% годовых.