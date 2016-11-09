Красноярск, 9 ноября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Белый медведь Феликс, предсказавший победу Дональда Трампа на выборах президента США, получил титул главного прорицателя красноярского парка «Роев ручей».

Пресс-служба Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Белый медведь Фелиск назван главным прорицателем красноярского зоопарка

«Феликс оказался более проницательным, чем тигрица, которая «проголосовала» за Хиллари Клинтон. Медведь решительно выбрал Трампа и оказался прав в своих прогнозах», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе красноярского зоопарка.

Феликс отпразднует победу Трампа тортом из мяса, овощей и льда, который доставят в его вольер 10 ноября.

«Белый медведь Феликс и тигрица Юнона стали мировыми звездами. Видео и фото с питомцами красноярского парка «Роев ручей», предсказывающими итоги выборов в США, были опубликованы в десятках мировых изданий: в США, Швейцарии, Индии, Австралии, Южной Африке, Австрии, Канаде, Италии, Хорватии, Польше, Бразилии и многих других странах, и, конечно же, в российских СМИ», — рассказали в зоопарке.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, питомцам красноярского зоопарка — амурской тигрице Юноне и белому медведю Фелиску — предложили предсказать исход выборов президента США. 7 ноября хищникам дали по две тыквы, наполненные мясом и рыбой. На каждой тыкве были вырезаны имена и портреты двух кандидатов. В итоге тигрица «проголосовала» за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, а медведь — за республиканца Трампа.

Напомним, на 58-х президентских выборах в США победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Подробности читайте в сюжете «Выборы в США».