В красноярском зоопарке чествуют медведя, предсказавшего победу Трампа
Красноярск, 9 ноября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Белый медведь Феликс, предсказавший победу Дональда Трампа на выборах президента США, получил титул главного прорицателя красноярского парка «Роев ручей».
«Феликс оказался более проницательным, чем тигрица, которая «проголосовала» за Хиллари Клинтон. Медведь решительно выбрал Трампа и оказался прав в своих прогнозах», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе красноярского зоопарка.
Феликс отпразднует победу Трампа тортом из мяса, овощей и льда, который доставят в его вольер 10 ноября.
«Белый медведь Феликс и тигрица Юнона стали мировыми звездами. Видео и фото с питомцами красноярского парка «Роев ручей», предсказывающими итоги выборов в США, были опубликованы в десятках мировых изданий: в США, Швейцарии, Индии, Австралии, Южной Африке, Австрии, Канаде, Италии, Хорватии, Польше, Бразилии и многих других странах, и, конечно же, в российских СМИ», — рассказали в зоопарке.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, питомцам красноярского зоопарка — амурской тигрице Юноне и белому медведю Фелиску — предложили предсказать исход выборов президента США. 7 ноября хищникам дали по две тыквы, наполненные мясом и рыбой. На каждой тыкве были вырезаны имена и портреты двух кандидатов. В итоге тигрица «проголосовала» за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, а медведь — за республиканца Трампа.
Напомним, на 58-х президентских выборах в США победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Подробности читайте в сюжете «Выборы в США».