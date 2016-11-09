Москва, 9 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает отмены санкций в отношении России со стороны США, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Давайте посмотрим, возможно все проблемы, которые уходящая администрация США создала, возможно, они уйдут, также как уходят эта администрация, эти политики», — заявил Володин, отвечая на вопрос о вероятности отмены антироссийских санкций.

«От новых политиков многое зависит, насколько они будут конструктивные, насколько им интересен диалог, насколько они настроены решать проблемы», — указал парламентарий.

Он напомнил, насколько активно была вовлечена тема России в избирательную кампанию в США. «Пожалуй, это впервые происходило в ходе избирательной кампании президента США, когда тема России звучала постоянно», — сказал он.

Комментируя победу Дональда Трампа, Володин отметил, что «победил кандидат, который был за диалог с Россией, за решение накопленных вопросов». «У нас есть надежда, что предвыборные заявление будут реализованы», — сказал спикер Госдумы.

По его мнению, «санкции — это инструмент к которому прибегают слабые, когда нет других аргументов». Санкциями идет попытка выключить целую страну из режима диалога, избранных политиков и представителей предлагается просто убрать из публичной политической международной площадки. «Конечно, методом санкций, методом лишения слова не добьешься ни взаимного уважения, ни конструктива», — подчеркнул он.