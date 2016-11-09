Москва, 9 ноября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. После объявления официальных результатов выборов президента США, на торговых площадках царит нервозное бегство от рисков. Застигнутый врасплох доллар несет практически повсеместные потери, тогда как активы-убежища пользуются активным спросом, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«На этом фоне рубль также может получить поддержку в паре с долларом. Победа Трампа изначально оценивалась как благоприятный для России сценарий, поскольку республиканец может стать инициатором снятия санкций с РФ. Однако с другой стороны, сдержать рост российской валюты может фактор уклонения от рисковых активов, коими являются и рубль, и нефть», — пояснил Ковалев.

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«Баррель Brent утратил сильную поддержку на уровне 45 и обновил 4-месячные минимумы на 44,40. Если учесть, что политика Трампа — это более долгосрочный фактор, то вполне могут перевесить сигналы с рынка энергоносителей, и в этом случае доллар/рубль пойдет вверх с первичной целью на 64,50 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 9 ноября Центробанк РФ снизил курсы доллара и евро. Доллар подешевел на 17 копеек — до 64 рубля 74 копейки. Евро упал до 70 рублей 45 копеек за единицу, что на 24 копейки ниже, чем 8 ноября. Цена на нефть марки Brent снизилась до 44,49 доллара за баррель.