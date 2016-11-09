Барнаул, 9 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. По прошествии года со времени введения в действие закона о банкротстве физических лиц в РФ статус банкротов получили немногим более 250 жителей Алтайского края, тогда как общее количество потенциальных банкротов в регионе, по данным Национального бюро кредитных историй, на начало сентября 2016 года составляло 9 566. Впрочем, это всего лишь 1,4% в общем количестве потенциальных заемщиков Алтайского края (696 906 человек). Как сообщает Служба Новостей FM-Продакшн со ссылкой на юристов компании «Стопдолг», количество банкротов на Алтае за октябрь 2016 года возросло на 35 человек.

Маковский К. Е. «Крах банка». 1881 г

Общая сумма задолженности по кредитам в регионе снизилась на 5%, что показывает тенденцию к уменьшению общей закредитованности в регионе, — отмечают в Главном управлении экономики и инвестиций (ГУЭИ) Алтайского края. По данным чиновников, сумма задолженности на одного жителя края составляет 58,1 тыс. рублей, а в целом по Сибирскому федеральному округу этот показатель превышает 76 тыс. рублей. Объем просроченной задолженности в расчете на одного жителя в крае также ниже, чем по России и по Сибирскому округу — на 30% и 10% соответственно, — отмечают в ГУЭИ.

Вместе с тем общее количество потенциальных банкротов в России с июня 2016 года начало увеличиваться. В Национальном бюро кредитных историй отмечают, что наибольшая динамика роста потенциальных банкротов за июнь — сентябрь 2016 года была отмечена в Новгородской (+15,6%) и Курской (+14,4%) областях, Республике Алтай (+13,7%), а также в Белгородской (+12,5%) и Владимирской (+11,7%) областях. При этом в ряде регионов количество граждан, подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, наоборот, сократилось. Так, в Республике Карачаево-Черкесия их количество снизилось на 9,5%, в Кабардино-Балкарской Республике — на 7,4%, в Ненецком АО — на 6,4%, в Чеченской Республике — на 5,1%. Динамика в Алтайском крае за этот же период составила 4,4%.

«Банкротство физлиц в России не приобрело массового характера», заявил ранее корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой антикризисного управления и финансового оздоровления Международного банковского института, управляющий партнер IFL Group, Андрей Логвинович. Поясняя причины, он, в частности, отметил: «Списание долгов — есть не причина процедуры, а ее следствие. То есть разумное и добросовестное поведение должника, оказавшегося неспособным обслуживать свои долги, ввиду объективных к тому причин, коррелируется с возможностью их списать. Между тем именно такой подход, реализованный на практике, вызвал особенное возмущение обывателей, которые вдруг поняли, что халявы не будет».

Напомним, с 1 октября 2015 года граждане, имеющие просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов/займов, являются формально подпадающими под действие закона о банкротстве физических лиц.

Согласно данным из портала о банкротствах finzdor.ru, на 1 ноября 2016 года насчитывается порядка 34 000 заявлений о банкротстве граждан-должников, из которых только 1009 человек с начала действия закона о банкротстве физлиц смогли списать свои долги.