Ереван, 9 ноября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Армения останется партнером Соединенных Штатов вне зависимости от того, кто станет следующим главой Белого дома, заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

Photolure Ричард Миллз

Дипломат отметил, что кто бы ни стал президентом США, однозначно Армения останется партнером Соединенных Штатов. По его словам, власти Армении будут работать совместно с властями Соединенных Штатов, чтобы Армения стала процветающей страной.

«Соединенные Штаты будут продолжать свои обязательства по отношению к своим друзьям, и, конечно же, мы сохраним наше обязательство по отношению к дружественной Армении», — цитирует посла армянская служба радио «Свобода».

Это заявление посол сделал в Ереване еще до того, как стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил по результатам голосования на выборах президента США 8 ноября.

По словам Миллза, посредством выборов в США власть мирно будет передана вновь избранному президенту.

Что касается внешней политики США, Миллз заявил, что вне зависимости от того, кто победит на выборах, 80 процентов внешней политики США останутся неизменными, а те 20 процентов, которые изменятся, по словам посла, связаны с предпочтениями президента. Миллз, в частности, привел пример того, что в бытность президентом Джордж Буш уделял большое внимание вопросам борьбы со СПИДом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победу на выборах президента США одержал республиканец Дональд Трамп. В его поддержку высказались 270 выборщиков, тогда как Клинтон поддержали 218 из них.

Дональд Трамп уже пообещал поддерживать хорошие отношения с теми государствами, которые готовы идти навстречу США. Он также подчеркнул, что хотя интересы США будут на первом месте, Вашингтон будет относиться справедливо к другим странам.