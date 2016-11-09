Улан-Удэ, 9 ноября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик раскритиковал работу региональных властей по борьбе с лесными пожарами в Бурятии и Иркутской области.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент)

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 ноября, в Рослесхозе, Иван Валентик 7 ноября принял участие в заседании комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Он заявил, что охрана лесов от пожаров и лесовосстановление сейчас «находятся в центре внимания и деятельности Рослесхоза».

Участники заседания обсудили вопросы борьбы с лесными пожарами, обратив внимание на то, что работа региональных властей в ряде субъектов России в пожароопасный период была неудовлетворительной. «Работа была слабая, был провал в части противодействия природным лесным пожарам, особенно в Бурятии и Иркутской области. В остальных регионах — более или менее на удовлетворительном уровне», — заявил Валентик.

По его словам, эффективность работы региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям, которые возглавляют вице-губернаторы, «следует поставить под сомнение». Особенно это касается регионов Сибири и Дальнего Востока: «В отдельных случаях мы видим, что ситуация (с пожарами) из года в год не ухудшается, но очень часто при том, что есть финансирование и профессионалы на местах, в некоторых регионах на уровне руководства региональных ведомств, иногда на уровне правительств нет достаточного желания или способности, чтобы справляться с пожарами».

«В отдельных случаях нужно ставить вопрос об изъятии соответствующих полномочий, причем не только по блоку лесных пожаров, но и по блоку других видов исполнения полномочий», — сказал он.

Иван Валентик уточнил, что в Бурятии региональная комиссия по ЧС со значительным опозданием приняла решение о введении режима ЧС, «что привело к увеличению затрат на тушение пожаров». Что касается «промахов» Иркутской области, местное агентство лесного хозяйства, по мнению главы Рослесхоза, преждевременно закрыло лесопожарный сезон в трех лесничествах, что стало причиной задымления ряда населенных пунктов области.

«При том, что у губернатора есть нормальная позиция, региональная комиссия нормально не работает. По данным и подобным случаям в Генпрокуратуру направлены все необходимые материалы», — подытожил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Бурятии произошло 572 пожара на общей площади 144,1 тыс. га. Лесопожарный сезон в регионе был закрыт в конце октября. Особый противопожарный режим в Бурятии отменили с 31 августа.

По состоянию на начало сентября в Бурятии было возбуждено более 70 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров.

Читайте также: «В Иркутской области районные администрации проспали ЧС»

Напомним также, начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко назвал неудовлетворительной работу представителей региональных и муниципальных властей Иркутской области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. «Количество задействованных сил и средств не превышало 10 процентов от предусмотренных планами тушения пожаров. Чрезвычайную ситуацию откровенно проспали», — сказал он.