Первыми Трампа с победой поздравили крайне правые политики – The Guardian
Вашингтон, 9 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум.
Представители крайне правых политических сил первыми поздравили Дональда Трампа с избранием на пост главы Белого дома, сообщает The Guardian.
Так, с особой радостью новость о приходе Трампа к власти восприняли националисты Франции, Венгрии и Нидерландов.
Победа республиканца, по мнению лидера правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен, означает приход нового мира.
«Поздравляю нового президента США Дональда Трампа и свободный американский народ», — написала Ле Пен в своем микроблоге в Twitter.
Ле Пен поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который называл хорошей новостью победу Трампа.
«Демократия жива», — отметил он на своей странице в Facebook.
С ними согласен Герт Вилдерс, лидер нидерландской правой «Партии за свободу».
«Люди возвращают себе свою страну. И мы вернем», — гласит его заявление в Twitter.