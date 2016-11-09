Вашингтон, 9 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Представители крайне правых политических сил первыми поздравили Дональда Трампа с избранием на пост главы Белого дома, сообщает The Guardian.

Так, с особой радостью новость о приходе Трампа к власти восприняли националисты Франции, Венгрии и Нидерландов.

Победа республиканца, по мнению лидера правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен, означает приход нового мира.

«Поздравляю нового президента США Дональда Трампа и свободный американский народ», — написала Ле Пен в своем микроблоге в Twitter.

Ле Пен поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который называл хорошей новостью победу Трампа.

«Демократия жива», — отметил он на своей странице в Facebook.

С ними согласен Герт Вилдерс, лидер нидерландской правой «Партии за свободу».

«Люди возвращают себе свою страну. И мы вернем», — гласит его заявление в Twitter.