Москва, 9 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

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Сокращение доходов и рост оборонных расходов

Согласно документу, дефицит бюджета в 2016 году увеличится на 674,2 млрд рублей — до 3,034 трлн руб, или 3,7% ВВП, доходы сократятся на 369,9 млрд рублей за счёт снижения нефтегазовых доходов. Планируется также рост расходов на 304, 3 млрд рублей — их общий объем составит 6 трлн 403,0 млрд рублей. Корректируются и показатели инфляции — в поправках заложена инфляция 5,8% против 6,4% в первоначально утвержденной редакции бюджета. Понижен прогнозируемый средний уровень цены на нефть марки Urals — с 50 долларов за баррель до 41 доллара за баррель.

Поправки в бюджет-2016 года также предполагают рост нормативной величины Резервного фонда до 290 млрд рублей — с 5,507 трлн рублей до 5,797 трлн рублей. Объем ВВП увеличится с 78,67 трлн до 82,815 трлн рублей.

Поправки предусматривают внесение изменений в параметры внутреннего и внешнего госдолга. Согласно документу, верхний предел внутреннего госдолга возрастает с 8,82 трлн рублей до 9,868 трлн рублей, а внешнего — снижается с 50,1 млрд евро до 49,7 млрд евро. Объем внутренних займов увеличивается с 300 до 500 млрд рублей.

Налоговые доходы ожидаются в объеме 8,653 трлн рублей (10,4% ВВП), неналоговые доходы — 4,475 трлн рублей (5,4% ВВП).

По ряду разделов бюджета произойдет сокращение финансирования. Исключения составляют статьи «Национальная оборона» — там идет рост более чем на 87,7 млрд рублей, «Социальная политика» — рост расходов почти на 174 млрд рублей и «Охрана окружающей среды» — рост на 4,8 млрд рублей.

Дополнительные средства пойдут в ПФР, антикризисный фонд и военным

Дополнительные бюджетные ассигнования в размере 204,2 млрд рублей будут направлены на межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету ПФР на обязательное пенсионное страхование в связи с прогнозируемым в 2016 году снижением поступления в бюджет ПФР страховых взносов на выплату страховых пенсий на 125,4 млрд рублей относительно объема, предусмотренного бюджетом ПФР, при одновременном росте его расходов. 6,2 млрд рублей будут направлены на финансовое обеспечение затрат по доработке самолета Ил-114 и модернизации самолета Ил-96, по разработке двигателя ТВ-117 для Ил-114 и по разработке и созданию перспективного двигателя ПД-35 (с соответствующим увеличением доходов федерального бюджета в 2016 году за счет поступления дополнительных дивидендов ОАО «Роснефтегаз»).На 47 млрд профинансируют подготовку к зимнему периоду социально значимых объектов, 7,3 млрд рублей составит взнос в уставный капитал ОАО «РЖД» для строительства железной дороги в обход Украины. 4,6 млрд рублей дополнительно направят на выплаты военнослужащим, принимавшим участие в спецоперациях, 5,6 млрд рублей пойдет на поддержку сельского хозяйства, 200 млн рублей — на финансирование функционирования ГАС «Единый реестр проверок».

Предусматривается также увеличение антикризисного фонда правительства на 14,4 млрд рублей (в том числе за счет образовавшихся остатков). Таким образом общая величина антикризисного фонда составит 79,359 млрд рублей.