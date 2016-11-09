Чебоксары, 9 ноября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Чувашии скончалась 13-летняя школьница, которая 10 месяцев находилась в коме после лыжной гонки. Официальные структуры подтвердили ИА REGNUM данный факт.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

ЧП произошло в Ядринском районе республики в январе 2016 года. Школьнице стало плохо после участия в лыжной эстафете, в которой она завоевала второе место. Ее срочно госпитализировали в районную больницу, где школьница впала в кому. Её состояние врачи оценивали как тяжёлое. Через 10 месяцев, в ноябре, девочка скончалась. «У неё было врожденное заболевание, обострившееся из-за физической нагрузки, что невозможно было предсказать», — говорят в официальных структурах.

Со слов организаторов, детей не заставляли участвовать в соревнованиях. От школы, где учится девочка, было заявлено семеро участников, из них двое впоследствии отказались от участия в лыжной гонке.

Напомним, ранее профессор Института образования ВШЭ Татьяня Абанкина заявляла, что участившиеся случаи гибели детей на уроках физкультуры и во время занятий спортом являются показателями общего понижения уровня здоровья школьников. По её мнению, за время обучения в школе дети зачастую теряют здоровье из-за тяжелых психологических и физических нагрузок. «Необходимо не формально, а серьезно мониторить здоровье школьников. Возможно, нужно, чтобы терапевты несли ответственность за здоровье школьников. Нужно разработать те показатели, которые должен проходить ребенок во время диспансеризации. Мониторинг здоровья показывает очень серьезную ситуацию со здоровьем детей. Раньше в школу шли дети с 1-й группой здоровья. Сейчас таких детей меньше 5%. Главное, что дети за время обучения в школе теряют здоровье! Тут и психологическая нагрузка сказывается, и физическая. Дети должны во время детства создавать запас здоровья, а выпускаем мы из школ их с серьезными проблемами и заболеваниями. Эти случаи — вершины «айсбергов», показывающие неблагополучие здоровья наших детей и школьников», — пояснила Абанкина.