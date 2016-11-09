Вашингтон, 9 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая по предварительным итогам голосования проиграла президентские выборы в стране, не будет выступать перед камерами 9 ноября. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил глава ее штаба Джон Подест.

Keith Kissel Хиллари Клинтон

«Все должны сейчас пойти домой и немного поспать, — заявил он. — Нам будет что сказать вам завтра».

При этом Подеста напомнил, что подсчет голосов избирателей в настоящее время продолжается, поэтому Клинтон может выступить перед избирателями 10 ноября.

«Она проделала большую работу, и ничего еще не закончено», — сказал глава штаба Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. в США официально прошли выборы главы государства. По последним данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп — 276 голосов, что свидетельствует о его победе на выборах в США.

Читайте также: «С финансово-экономической точки зрения победа Трампа — это катастрофа»