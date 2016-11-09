Ереван, 9 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана не питают особых иллюзий по поводу запланированной в начале декабря встречи в Гамбурге. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян и вовсе считает, что встреча с азербайджанским коллегой может не состоятся. Как заявил армянских министр 8 ноября в Ереване, формат встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана пока не уточнен.

Mfa.am Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров

«Посмотрим, как будут развиваться события и какими будут предложения… но в одном я уверен: встречи с сопредседателями состоятся», — сказал Налбандян.

Ранее американский сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик сообщил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Мамедъярова состоится 8−9 декабря в Гамбурге на «полях» Совета глав МИД ОБСЕ.

На совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Паоло Джентилони глава МИД Армении также отметил, что Баку должен определиться, действительно ли он желает продолжения переговоров в существующем формате. «Потому что, с одной стороны, Баку говорит о готовности принимать участие во встречах, а с другой стороны — выступает против предложений сопредседателей», — добавил он.

По словам Налбандяна, в противном случае, участие в этих встречах просто ради участия — имитация со стороны Азербайджана.

«Свидетельство тому — их участие в саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Они приняли участие, но что это дало? По сей день азербайджанская сторона отказывается выполнять достигнутые договоренности и делает все, чтобы они не были реализованы», — отметил Налбандян.

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В свою очередь министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил 7 ноября, что Баку дал согласие на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Гамбурге. «В карабахском конфликте замечен застойный период. У нас были надежды, что можно добиться прорыва и мы идем в правильном направлении. Оптимизм вселяла встреча президентов в Санкт-Петербурге под патронажем президента РФ Владимира Путина. Армянская сторона не готова к подвижкам. В Гамбурге состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Баку дал на это согласие. Хотелось бы быть в позитивном духе, но не получается», — сказал Мамедъяров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Паоло Джентилони, который до визита в Еерван побывал в Баку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в армянском МИД констатируют, что сегодня каких-либо переговоров вокруг урегулирования карабахской проблемы не ведется.

«На сегодняшний день не ведется переговоров вокруг урегулирования, для этого необходимо создать соответствующие условия», — сказал на днях замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.