Великий Новгород, 9 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Новгородскую областную думу внесён проект бюджета Новгородской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект документа вместе с пояснительными записками опубликован на официальном сайте регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В 2017 году областной бюджет сформирован без дефицита в объёме 26,3 млрд рублей. В 2018 году — с профицитом в сумме 1,3 млрд рублей (доходы бюджета прогнозируются в сумме 27,8 млрд рублей), в 2019 году — вновь без дефицита (прогнозируемый объём бюджета — 28,3 млрд рублей).

В проекте бюджета предусмотрено погашение задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам: в 2017 году в сумме 2,1 млрд рублей, в 2018 году — 3,9 млрд рублей, в 2019 году — в сумме 2 млрд рублей.

Также планируется вновь привлекать коммерческие кредиты банков на срок от одного до трёх лет. В 2017 году — 6 млрд рублей, в 2018 году — 5,7 млрд рублей, в 2019 году — 6,5 млрд рублей. При этом в 2017 году предполагается, в соответствии с действующими договорами, погасить 3,8 млрд рублей коммерческих кредитов, в 2018 году — 3,2 млрд рублей, в 2019 году — 4,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 1 сентября 2016 года государственный долг Новгородской области составлял 15,4 млрд рублей — это 70,5% собственных доходов бюджета. В структуре госдолга 10,6 млрд рублей — бюджетные кредиты.

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Напомним, публичные слушания по проекту областного бюджета на 2017 год назначены на 17 ноября. В первом чтении проект главного финансового документа региона будет рассмотрен Новгородской областной думой 23 ноября.