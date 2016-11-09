Одесса, Украина, 9 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, победивший в ходе голосования на президентских выборах в США, является «сильной личностью с непредсказуемой политикой». Об этом сообщил на странице в Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, подавший ранее заявление на увольнении с поста губернатора Одесской области.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Знаком с ним более 20 лет, мы дружим, — пишет Саакашвили. — Я это аккуратно предсказывал. Сильная личность с непредсказуемой политикой».

При этом бывший президент Грузии добавил, что властям Украины необходимо быть осторожными и организованными «более чем когда-либо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, по данным предварительного подсчета голосов, выиграл выборы в США. Миллиардер набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Представитель Демократической партии Хиллари Клинтон уже поздравила Трампа с победой на выборах, в телефонном разговоре она официально признала свое поражение.

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