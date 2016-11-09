Иваново, 9 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Около пяти тысяч жителей Иваново остались без воды из-за аварии на водоводе 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС по Ивановской области.

TanteTati Водопроводный кран

Сообщение об отключении воды поступило в МЧС в 09:05. Как установлено, причиной отключения стал порыв чугунной подземной трубы диаметром 300 мм у дома №75 по улице 4-я Минеевская.

В зону отключения попали 56 жилых домов различной этажности, а также средняя школа №64 и детский сад №152. Всего без воды остались 4 тыс. 880 жителей.

На месте аварии в настоящее время работает бригада АО «Водоканал», устранить неполадки обещают в течение рабочего дня.

Как сообщается, у дома №144 организована раздача питьевой воды жителям района, оказавшегося в зоне отключения.

Это вторая крупная авария на водоводе в Ивановской области за последнее время — 31 октября в Кинешме из-за коррозии прорвало 300-миллиметровую трубу, без воды остались жители поселка «Поповка», а так же ряда домов по переулку Дунаевского, улицам Сеченова и Ивана Седова микрорайона «Чкаловский».