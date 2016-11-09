Челябинск, 9 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. «Оскудевающие трансферты в регионы заставляют местные элиты отстаивать свое право на часть бюджетного пирога». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили челябинские эксперты, комментируя критические замечания регионального Минфина в адрес Счетной палаты РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ обнародовала отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности кредитования субъектов Российской Федерации кредитными организациями в 2014 — 2015 годах и истекшем периоде 2016 года», из которого следовало, что в Челябинской области выросли долги по основному долгу в 1,3 раза. Также были выявлены нарушения при использовании финансовых средств, а именно, превышение предельного объема заимствований Челябинской области на сумму свыше 2 млрд рублей и досрочные погашения банковских кредитов с привлечением новых по более высокой ставке.

В ответ на опубликованный отчет министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын раскритиковал результаты проверки Счетной палаты РФ, указав, что сотрудники главы ведомства Татьяны Голиковой якобы использовали неправильные методы оценки эффективности работы финансовых властей региона. При этом, по данным областного Минфина, с начала года долговая нагрузка региона снизилась на 6 млрд рублей, также удалось снизить долги перед банками — почти на 8,5 млрд рублей.

Как считают челябинские эксперты, за открытой критикой структуры федерального центра стоит тяжелая бюджетная ситуация в регионе.

«Сейчас нужно понимать, что в течение 2016 года очень резко возросли элитные противостояния, элитные конфликты. Причем на самых разных уровнях. И в федеральном центре мы наблюдаем огромное количество перестановок вокруг аппарата президента и тому подобных вещей, и на уровне внутрирегиональных элит. Это связано с многими факторами, и с праймериз, и с кризисом. Происходит борьба за дефицитный ресурс, как говорил Маркс, она возрастает, так как всякая борьба за власть — это борьба за экономический ресурс», — считает политолог, преподаватель, кандидат философских наук Андрей Лавров.

«Региональные элиты все больше понимают, что надеяться на то, что им дадут сверху, «засыпят» деньгами и решат их проблемы, не приходится, за исключением некоторых регионов, которым «Аллах посылает». В этом смысле региональные элиты вынуждены отстаивать свою минимальную экономическую самостоятельность, необходимую для выживания. И это (критика Счетной палаты РФ — ИА REGNUM ) яркое проявление такого противостояния и попытки отстоять свой экономический интерес, от все увеличивающихся претензий федерального центра собрать «из деревень как можно больше дани», — сказал политолог.

Андрей Лавров отметил, что эти опасные игры регионов с центром в нашей истории имели место, и иногда они заканчивались жестоким наведением порядка. Политолог подчеркнул, что борьба за ресурс — это всегда опасная игра.

Директор челябинского филиала президентской академии Сергей Зырянов считает, что возникшая публичная полемика между региональным министерством и Счетной палатой РФ — лишь выяснение рабочих моментов двух ведомств.

«Со стороны министерства финансов региона в адрес федерального центра был высказано целый ряд критических замечаний, насколько я в курсе. И указано на то, что просматривается определенный бюджетный дисбаланс. С возникновением определенного бюджетного дисбаланса будет подкорректирована финансовая политика региональных властей. Я полагаю, что в ответ на это критическое замечание министр финансов правительства Челябинской области попытался объяснить свою позицию — почему выбрана именно эта финансовая политика, что нет в ней тех рисков, о которых говорится в замечаниях федеральной структуры. И, видимо, есть какие-то резервы, ресурсы, которые, если даже риски есть, позволяют смягчить их действие», — пояснил свою позицию директор челябинского филиала РАНХиГС, доктор политических наук Сергей Зырянов.

При этом он добавил, что это была полемика профессионалов. «Это именно попытка объяснить, посчитав, что недостаточно полный или недостаточно системный анализ ситуации был проведен аудиторами Счетной палаты, хотя я знаю, что они работают вообще профессионально и квалифицированно. Тем более при нынешнем руководителе, который у них есть», — добавил Сергей Зырянов.

Также эксперт высказался и по поводу прокручивания бюджетных средств на депозите. «Думаю, что использование депозитных счетов для увеличения денежной массы, имеющейся в бюджете Челябинской области, если такой вариант не запрещен законом, нет категорических запретов, то возможность подобных действий, не нарушающих закон, существует. Конечно, можно упрекать власти в том, что они пошли легким путем, если это действительно имело место. Но экономическая целесообразность использования текущих финансовых ресурсов иногда диктует потребность в быстром получении дохода, чем принятие альтернативного решения по использованию денежных средств, как, например, инвестиционные проекты со сложной, слабопрогнозируемой положительной динамикой получения доходов от инвестиций. Это уже задача не министерства финансов правительства Челябинской области — инвестировать деньги, а задача губернатора и министерства экономического развития — брать средства под свой контроль и использовать так, как они считают лучше», — пояснил Сергей Зырянов.