Калининград, 9 ноября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту сообщений в СМИ о «холодной войне» с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Васильевичем Новосёловым, устроенной чиновниками Калининграда.

Стоп-кадр НТВ 90-летний фронтовик Новосёлов несёт дрова

Как сообщила сегодня, 9 ноября, корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области по связям с общественностью Оксана Пономарёва, «отдел аппарата приступил к проверке».

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что на минувшей неделе сразу несколько федеральных каналов выпустили сюжет о 90-летнем фронтовике, которому ещё 10 лет назад чиновники мэрии Калининграда обещали подключить дом к газоснабжению, однако до сих пор не нашли на это денег.

«В 2005 году зарегистрировали нас как участников войны и сказали, что через несколько лет, может быть, газ проведут. И с пятого года вся эта канитель идет», — цитирует Новосёлова телеканал «Звезда».

В городской администрации разъяснили, что по программе софинансирования они могут выделить на проект газификации только 20% средств, а полностью подключить его дом мэрия планирует только в 2020 году, когда ветерану исполнится 94 года.

Podvignaroda.mil.ru Наградной лист Николая Васильевича Новосёлова

ИА REGNUM уточняет, что во время войны рядовой Новосёлов служил на 160-й подвижной авиаремонтной базе. В наградном листе о представлении 16 мая 1945 года бойца к медали «За боевые заслуги» сказано:

«За период работы с марта 1944 года и до победоносного завершения Великой Отечественной войны, при активном участии т. Новосёлова отремонтировано 180 самолётов Пе-2 мелким и 4 самолёта текущим способом. Вкладывая свои знания и способности в дело восстановления боевых самолётов, т. Новосёлов является образцом исполнительности, аккуратности, требовательности. Не считаясь с затратой времени, работает по 15−18 часов в сутки, не бросая работы, пока боевой самолёт не введётся в строй».

Тем временем в интернете появилась петиция калининградцев к главе Калининграда Александру Ярошуку с просьбой как можно скорее газифицировать дом ветерана. В обращении говорится:

«В городе Калининграде проживает 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Новосёлов Николай Васильевич. Николай Васильевич награждён боевыми наградами СССР, имеет благодарности лично от Верховнокомандующего Сталина И.В. Он защитил страну от коричневой фашисткой чумы, а в мирное время строил могучую Россию.

В «благодарность» администрация города Калининграда оставила 90-летнего ветерана без газа. По улице Судостроительная города Калининграда проложена газовая труба, но подключить дом ветерана администрация планирует только в 2020 году. Мы это расцениваем как «не будет ветерана, не будет и проблемы», т. е. не нужно будет тратиться на подведение газа к дому ветерана т.к., вполне возможно, он до 2020 года не доживёт.

Неужели 90-летний ветеран Великой Отечественной войны, отдавший все силы и здоровье ради России и жизни (в том числе) администрации города Калининграда, не заслужил, чтобы от газовой трубы до дома Новоселова Н.В. проложили несколько метров газовой трубы? Администрация города Калининграда считает, что Новоселов Н.В. зря воевал и защищал страну от фашистов? Просим подписать Петицию и помочь 90-летнему ветерану газифицировать свой дом и хоть несколько лет пожить в тепле! Он этого заслужил!!!»

Петицию подписали уже более 230 тысяч человек.