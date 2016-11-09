Самара, 9 ноября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Руководство Самарской области намерено убить двух зайцев, подняв стоимость патента для иностранных граждан в 2017 году: соблюсти справедливость, когда налоговая нагрузка для коренных жителей больше, чем у приехавших в регион на заработки, а также увеличить поступления в региональную казну, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Стоимость патента в Самарской области для иностранных граждан в 2015 году составляла 2500 рублей, 2016 году — 3000 рублей. В ряде регионов Приволжского федерального округа оформление патентов обходиться дороже — такая ситуация складывается в республиках Мордовия, Татарстан, Чувашия, отмечают в областном правительстве.

В настоящее время Минтруда, занятости и миграционной политики Самарской области разрабатывается законопроект, в соответствии с которым будет рассчитана стоимость патента на 2017 год. В нем будет учтен анализ поступлений в 2016 году дохода от патентов в областной бюджет.

В 2017 году стоимость патента для иностранных граждан, работающих на территории Самарской области, может увеличиться, сообщает Минтруда региона, подчеркивая, что «важным моментом при разработке проекта закона является недопущение ситуации, при которой налоговая нагрузка на российских граждан — коренных жителей Самарской области может быть больше, чем на иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона».

«Кроме того, с целью защиты регионального рынка труда в текущем году Минтруда выступило с инициативой указывать в патентах профессию трудового мигранта. Согласно принятому постановлению губернатора от 14.06.2016 №144 «Об указании в патенте, выдаваемом на территории Самарской области, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина» мигранты могут трудоустраиваться только по указанной в патенте профессии», поясняют в ведомстве.

Напомним, в 2015 году в Российской Федерации была введена патентная система оформления разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, прибывшими на территорию Росси в безвизовом порядке.

В соответствии с изменениями в законодательстве субъекты могут самостоятельно определять стоимость патента на следующий календарный год путем установления законом субъекта коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.

Данная мера позволяет субъектам в зависимости от социально-экономической ситуации регулировать стоимость патента, и, как следствие — наполняемость регионального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Самарастата, в январе-августе 2016 года на территории Самарской области наблюдался миграционный прирост (1503 человека), сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ и другими зарубежными странами. За аналогичный период 2015 года наблюдалась миграционная убыль, которая составила 1521 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, миграционный прирост за счет стран СНГ увеличился в 9,4 раза. Это произошло в результате увеличения прибывших на 7,8% и сокращения числа выбывших в 2,2 раза.

Поток мигрантов из Украины (на срок 9 месяцев и более), по сравнению с январем-августом 2015 года, вырос на 5%. Несмотря на то, что число выбывших в Украину возросло в 1,6 раза, миграционный прирост, за счет прибывших из Украины, по прежнему составляет значительную часть миграционного прироста, сложившегося в результате обмена населением со странами СНГ — 28,9%.

За 9 месяцев 2016 года, в результате миграции со странами СНГ в регион прибыло 6668 иностранных граждан, убыло 2640, таким образом, прирост составил 4028 человек.