Москва, 9 ноября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс.Новости» утром в среду, 9 ноября, начал работать с перебоями. Об этом пресс-секретарь компании «Яндекс» Дмитрий Горчаков сообщил Life.ru.

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«На самом деле сервис работает, но время загрузки немного дольше обычного, — заявил Горчаков. — Наши специалисты сейчас разбираются, в чем дело».

При этом пресс-секретарь компании не смог уточнить, связаны ли трудности работы сервиса с интересом интернет-пользователей к президентским выборам в США, которые прошли 8 ноября.

Ранее ряд СМИ сообщил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на 58-х президентских выборах в США. По последним данным, у миллиардера уже 276 голосов при 270, необходимых для победы.